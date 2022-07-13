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Haberler Güncel İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! 16-45 yaş arası dikkat!

İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! 16-45 yaş arası dikkat!

İŞKUR tarafından yeni başlatılan programla meslek eğitimi verilecek. Bu süreçte maddi olarak da yardımda bulunulacak. Peki, İŞKUR işbaşı eğitim programı nedir? İŞKUR işbaşı eğitim programı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
13.07.2022 16:45 - Son Güncelleme: 13.07.2022 16:45
İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! 16-60 yaş arası dikkat!

İŞKUR tarafından açılan yeni programla meslek eğitimi verilecek. Bu kapsamda eğitim alan kişiler anında istihdam edilecek. Eğitim süresi boyunca ise 5.398 TL cep harçlığı verilecek. İŞKUR eğitim programı başvuru şartları ve açık eğitimler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! 16-45 yaş arası dikkat!

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! 16-45 yaş arası dikkat!
2022 İŞKUR GÜNCEL VE AÇIK EĞİTİM PROGRAMLARI
1144511 MANİSA SOMA Pastacı Yardımcısı
1144508 ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ
1144415 TOKAT TOKAT MERKEZ Konfeksiyon İşçisi
1144391 SAMSUN ATAKUM Aşçı Yardımcısı
1144344 MANİSA SOMA Pastacı Yardımcısı
1144332 ADANA ÇUKUROVA Büro Memuru (Genel)
1144309 KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Otomotiv Servis Danışmanı
1144304 KOCAELİ DİLOVASI Endüstriyel Otomasyon İşçisi
1144296 DENİZLİ DENİZLİ MERKEZ Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
1144287 HATAY İSKENDERUN Mimar
1144176 HATAY İSKENDERUN Ön Muhasebeci
1143963 BURSA YILDIRIM Makineci (Dikiş)
1143957 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Memur (Okul)
1143573 ANKARA PURSAKLAR Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)
1143542 DİYARBAKIR YENİŞEHİR Ön Muhasebeci
İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! 16-45 yaş arası dikkat!
1143542 DİYARBAKIR YENİŞEHİR Ön Muhasebeci
1143513 MANİSA YUNUSEMRE Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman
1143499 HATAY ANTAKYA Soğuk Mutfak Aşçısı
1143367 DÜZCE DÜZCE MERKEZ Konfeksiyon İşçisi
1143160 GAZİANTEP GAZİANTEP/MERKEZ Kağıt İmal İşçisi
İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! 16-45 yaş arası dikkat!

2022 İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NE KADAR SÜRÜYOR?

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.

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