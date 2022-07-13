Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

YÜKSELEN İKİZLER: Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız konularda artık kazanımlara gidiyorsunuz. Finansal anlamda kim olduğunuz veya neyin mümkün olduğunu çok net görebileceksiniz. Hayatınıza yepyeni bir bakış açısı getirmenin ve önemli olan o köprüden geçme zamanı geldiğini söyleyebiliriz. Gerçek yeteneklerinize yönelmeli ve bu alanda başarınızı göstermelisiniz.