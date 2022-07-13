Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!
Bugün Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay astrolojiyle yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Oğlak dolunayı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Oğlak dolunayı ne zaman? 13 Temmuz dolunay etkileri neler? Dolunayın burçlara etkileri neler? İşte merak edilenler...
13.07.2022 15:00 - Son Güncelleme: 13.07.2022 15:00
13 Temmuz 2022 Çarşamba 21.37'de Oğlak dolunayının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle birçok kişi dolunayın kişileri nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladı. Oğlak dolunayı etkileri ve konu hakkında daha detaylı bilgileri haberimizin devamından takip edebilirsiniz.
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