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Haberler Güncel Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

Bugün Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay astrolojiyle yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Oğlak dolunayı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Oğlak dolunayı ne zaman? 13 Temmuz dolunay etkileri neler? Dolunayın burçlara etkileri neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
13.07.2022 15:00 - Son Güncelleme: 13.07.2022 15:00
Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

13 Temmuz 2022 Çarşamba 21.37'de Oğlak dolunayının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle birçok kişi dolunayın kişileri nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladı. Oğlak dolunayı etkileri ve konu hakkında daha detaylı bilgileri haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

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Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

Oğlak dolunayında ani kararlar alabilirsiniz. Yaşamınızın kontorlünüzün dışında ilerlediğini düşünebilir, daha fazla hata yapabilirsiniz. Bu nedenle acele etmeden kendinize zaman tanımanız ve ısrarcı olmamanız gerekmektedir. İşte 13 Temmuz günü dolunayın burçlara etkileri şu şekilde,

Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

YÜKSELEN KOÇ: Kariyer hayatınız da bazı sürpriz gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Bu zamana kadar üzerinde verdiğiniz emekler sizlerin önünüze gelmeye başlıyor. Hikâyenizin en önemli alanında parlama zamanı geldi. Kendinizi gereksiz yere baskılamayın.

Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

YÜKSELEN BOĞA: Hayatınızda bazı konularda köşeye sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şimdi tam da bir köşeden dönme zamanı diyebiliriz. Vereceğiniz o görkemli karar sizi geleceğe doğru emin adımlarla taşıyacaktır. Emeklerinizin karşılığını görebileceğiniz bir dönem.

Bugün kendinize hakim olun! Oğlak dolunayı geliyor! 13 Temmuz Oğlak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Oğlak, Aslan, Boğa, Balık burçları dikkat!

YÜKSELEN İKİZLER: Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız konularda artık kazanımlara gidiyorsunuz. Finansal anlamda kim olduğunuz veya neyin mümkün olduğunu çok net görebileceksiniz. Hayatınıza yepyeni bir bakış açısı getirmenin ve önemli olan o köprüden geçme zamanı geldiğini söyleyebiliriz. Gerçek yeteneklerinize yönelmeli ve bu alanda başarınızı göstermelisiniz.

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