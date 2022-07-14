1,2,3,4,5 litre Ayçiçek yağı fiyatlarında deprem etkisi! Yağ fiyatlarına yeni güncelleme! Son dakika açıklaması!

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin tarafından ayçiçek yağı hakkında yapılan açıklamada "Ayçiçeğinin ekiliş alanı her yıl artarak devam etmekte. Geçen yıl 650 bin dekar alanda ayçiçeği ekimimiz varken bu yıl yaklaşık 700 bin dekar üretim alanımız var. Buradan da yaklaşık 220 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl yağışlar zamanlı olduğu için ayçiçeğimizde verim geçmiş senelere göre daha iyi. Dönüme ortalama 300-350 kilogram civarında verim alıyoruz. Bu verimin bu yıl biraz daha artacağını düşünüyoruz çünkü bu yıl ayçiçeği daha büyük ve dolgun. İnşallah bu yıl çiftçimiz, iyi bir üretim sezonu geçirecektir." ifadeleri kullanıldı.