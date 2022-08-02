Vav TV İzle
Haberler Güncel İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

İŞKUR tarafından personel alımının yapılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKR personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR kamu personeli alımı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
02.08.2022 18:05 - Son Güncelleme: 02.08.2022 18:05
İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

İŞKUR tarafından KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Vatandaşların en merak ettikleri sorular arasında ise İŞKUR kamu personeli alımı başvuru şartları yer alıyor. En az lise mezunu olmak üzere yapılacak alımlar için son başvuru tarihinin 5 Ağustos olduğu aktarıldı. İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

ETİ Maden İşletmeleri tarafından açılan bu ilana başvuranlar kura yöntemiyle pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru ekranlarının açılmasının ardından 5 Ağustos tarihine kadar alımların devam edeceği belirtildi.

İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

KPSS ŞARTI BULUNMUYOR

Kamu personeli alımında KPSS şartını bulunmaması da ilanın ilgi odağı haline gelmesine neden oldu. Başvurular İŞKUR'un web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek.

İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

KURAYA TABİ TALEBE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.


3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

SON DAKİKA