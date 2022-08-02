İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!
İŞKUR tarafından personel alımının yapılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKR personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR kamu personeli alımı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...
İŞKUR tarafından KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Vatandaşların en merak ettikleri sorular arasında ise İŞKUR kamu personeli alımı başvuru şartları yer alıyor. En az lise mezunu olmak üzere yapılacak alımlar için son başvuru tarihinin 5 Ağustos olduğu aktarıldı. İşte konu hakkında merak edilenler...
KURAYA TABİ TALEBE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR:
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.