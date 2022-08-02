İŞKUR harekete geçti! KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! Son gün 5 Ağustos!

İŞKUR tarafından KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Vatandaşların en merak ettikleri sorular arasında ise İŞKUR kamu personeli alımı başvuru şartları yer alıyor. En az lise mezunu olmak üzere yapılacak alımlar için son başvuru tarihinin 5 Ağustos olduğu aktarıldı. İşte konu hakkında merak edilenler...