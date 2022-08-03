Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?

Spotfiy tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.