Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!
Akıllı telefon sahiplerini üzen haber geldi. Dünyaca ünlü çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, üyelik ücretlerine zam yaptı. Bu nedenle Spotify güncel fiyatlar merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
03.08.2022 08:59 - Son Güncelleme: 03.08.2022 08:59
SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?
Spotfiy tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.