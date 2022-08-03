Vav TV İzle
Haberler Güncel Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

Akıllı telefon sahiplerini üzen haber geldi. Dünyaca ünlü çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, üyelik ücretlerine zam yaptı. Bu nedenle Spotify güncel fiyatlar merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
03.08.2022 08:59 - Son Güncelleme: 03.08.2022 08:59
Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

Akıllı telefon kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Spotify uygulamasına gelen zammı duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Spotify fiyatları ne kadar? Spotfiy'a zam mı geldi? Spotify güncel zamlı fiyatları ne kadaR? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?

Spotfiy tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

"Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak. Premium Bireysel üyesi olduğundan mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabileceksin. Yani, yeni fiyat senin için Ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

2022 GÜNCEL SPOTİFY FİYATLARI

Spotify "Bireysel" abonelik paketi 20,99 TL (Önceki fiyatı 17,99 TL)

Fiyatlara zam geldi! Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Bugünden itibaren geçerli olacak!

Spotify "Duo" abonelik paketi 27,99 TL (Önceki fiyatı 23,99 TL)

SON DAKİKA