İranlı suikast timinin İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı

İranlı casus ağına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'ye "turist", "işadamı" ve "öğrenci" kılığında sızdıkları saptanan suikast hücresindeki kişilerin havalimanına gelişleri, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki unsurlarınca gölge gibi adım adım takip edilen hücrenin İstanbul'da yaya, taksi ve motosiklet ile yaptıkları keşif görüntülerine ulaşıldı.