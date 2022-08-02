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İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki İsrail vatandaşlarına yönelik suikast düzenleme planları MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından bozulan İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'ye "turist", "işadamı" ve "öğrenci" kılığında sızdıkları saptanan suikast hücresindeki kişilerin havalimanına gelişleri, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki unsurlarınca gölge gibi adım adım takip edilen hücrenin İstanbul'da yaya, taksi ve motosiklet ile yaptıkları keşif anbean kameralara yansıdı.

02.08.2022 16:41 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:41
İranlı suikast timinin İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı

İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye'deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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İranlı suikast timinin İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı

Terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek üzere ülkeye sızan İran istihbarat teşkilatına bağlı casusların, İsrail vatandaşlarını hedef alan gizli suikast planı Haziran ayında MİT ajanlarınca engellenmişti.

İranlı suikast timinin İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı

İranlı casus ağına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'ye "turist", "işadamı" ve "öğrenci" kılığında sızdıkları saptanan suikast hücresindeki kişilerin havalimanına gelişleri, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki unsurlarınca gölge gibi adım adım takip edilen hücrenin İstanbul'da yaya, taksi ve motosiklet ile yaptıkları keşif görüntülerine ulaşıldı.

İranlı suikast timinin İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kaynaklarından elde edilen görüntülerde, İsrailli Yossi L.S. adlı diplomatı ve yakınını kaçırmak üzereyken operasyonla çökertilen casus ağının, Beyoğlu'ndaki bir otelin lobisindeki ve Taksim Meydanı ile çeşitli güzergah çevresindeki görüntüler yer alıyor.

İranlı suikast timinin İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı

Üzerlerinden üçüncü ülkelere ait pasaport ve ID kartları çıkan ve sürekli kılık değiştiren hücre üyelerinin, kimi zaman 2'şerli halde kimi zaman da tek dolaştıkları görülüyor.

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