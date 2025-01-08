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İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntü infiale neden oldu. 20 ve 17 yaşındaki iki şüpheli sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen bir çocuğu dakikalarca darp etti. İşkence ettikleri anları ve videoya alıp "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek çocuğun ağabeyine gönderdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında karar verildi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:21
İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı

İstanbul Esenyurt'da geçtiğimiz günlerde tüyler ürperten görüntüler kayda alındı.

İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı

BOŞ ODAYA KAPATTILAR

Olay, 6 Ocak'ta Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. ve F.K. isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz çocuğu internet kafedeki boş bir odaya kapattı.

İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı

KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTILAR

Önce kablo ve sopayla çocuğu darbeden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı. Şiddet uyguladıkları anları ise 14 yaşındaki K.Ö.'ye cep telefonu kamerasıyla kaydettiren kişiler, görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek tehdit etti.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi

İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı

Ağabeyin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar olarak kabul eden Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gerçekleştiren F.D. ve F.K.'yı gözaltına aldı.

İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mağdur çocuk ailesine teslim edilirken iş yeri de mühürlendi.

İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İşkenceli eğlencede 2 tutuklama! Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını kesmeye çalışmışlardı