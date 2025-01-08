İstanbul Esenyurt'da geçtiğimiz günlerde tüyler ürperten görüntüler kayda alındı.

BOŞ ODAYA KAPATTILAR Olay, 6 Ocak'ta Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. ve F.K. isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz çocuğu internet kafedeki boş bir odaya kapattı.

KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTILAR Önce kablo ve sopayla çocuğu darbeden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı. Şiddet uyguladıkları anları ise 14 yaşındaki K.Ö.'ye cep telefonu kamerasıyla kaydettiren kişiler, görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek tehdit etti. Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi

Ağabeyin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar olarak kabul eden Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gerçekleştiren F.D. ve F.K.'yı gözaltına aldı.