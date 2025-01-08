CHP'li Beykoz Belediyesi'nde yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gündeme gelen ve soruşturma açılan Beykoz Belediyesi bu kez yasak aşk ile gündemde.
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in belediyedeki kadın özel güvenlik personeliyle ilişkisi ortaya çıktı. Mayıs ayında belediyeye ait bir kültür merkezinde kadın özel güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Miniç hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
EŞİNE GÖNDERİLDİ
İlçede elden ele dolaşan görüntülerle ilgili CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tepkisiz kaldığı ortaya çıkarken, Miniç'in fotoğraflarının gece 02:00 sularında eşine de gönderildiği bilgisine ulaşıldı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre; Bu durum üzerine Miniç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, görüntüleri yaydıklarını ileri sürdüğü 2 kişi ile belediyede görevli 2 güvenlik personeli ve Alaattin Köseler'in eski sekreterinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında şikayette bulundu.
Görüntülerden sonra Miniç'ten gelen açıklamada ise rezaletin dozunu artırdı. Skandal hakkında konuşan Miniç, görüntülerin "Sadece selamlaşma" olduğunu söyledi.
"EŞİMLE ŞİKAYET ETTİM"
Miniç, görüntülerle ilgili "Videoların aslında mekana giriş çıkışta olan selamlaşma olduğu bellidir. Bu görüntüleri temin eden, hazırlayan ve yayanlar hakkında eşimle birlikte yapmış olduğumuz şikayete ilişkin işlemler Beykoz Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam etmektedir" dedi.
BASINA TEHDİT YAĞDIRDI
Skandal açıklamayla yetinmeyen Miniç, haberi yapan medya organlarını da suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit ederek şunları söyledi:
"Konu hakkında hiç bir araştırma yapmadan hakkımda asılsız haberleri yayınlayan basın organları aleyhine de hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim. Hakkımda yapılmaya çalışılan bu itibar suikastinin sebeplerini biliyoruz."
31 Mart seçimlerinden sonra, Beykoz ve Beykozlular için gerçekleştirdiğimiz hizmetlere mani olmak isteyen bazı kişiler tarafından yapılan bu asılsız iftiralar, bizi asla hizmet etme aşkından alıkoyamayacaktır."