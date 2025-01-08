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Esenyurt’ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence! 3 tutuklama!
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Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence! 3 tutuklama!

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 12:33

İstanbul Esenyurt'ta internet kafede sağır ve dilsiz çocuğu darp ederek görüntülerini sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta, internet kafede sıkıştırdıkları sağır ve dilsiz çocuğu darp ederek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürmüş ve engelli çocuğu darp ederek o anları kameraya almışlardı. Şahıslardan iki kişi çocuğu darp ederken, bir kişi de o anları kameraya aldıktan sonra sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerde, çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj göndermişti. Yapılan şikayetin ardından polis, şahısları tespit ederek, yakalamıştı. Esenyurt Asayiş Ekipleri, şüphelilerin F.D. (20), F.K. (17) ve olayı videoya çeken K.Ö. (14) oldukları tespit ederek, yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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