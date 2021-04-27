17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?
Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki artışların ardından gelen kısmi kapanma sayıda düşüşü sağlayamayınca dün toplanan Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 17-23 Nisan tarihlerindeki koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Haritada 29 ildeki artış dikkat çekti. İşte detaylar...
27.04.2021 12:12
- Son Güncelleme: 27.04.2021 12:45
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.