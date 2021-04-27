17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?

Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde biz geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.