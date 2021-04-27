RAMAZAN İMSAKİYE
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17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki artışların ardından gelen kısmi kapanma sayıda düşüşü sağlayamayınca dün toplanan Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 17-23 Nisan tarihlerindeki koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Haritada 29 ildeki artış dikkat çekti. İşte detaylar...

27.04.2021 12:12 - Son Güncelleme: 27.04.2021 12:45
17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?

Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine toplantısında alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Erdoğan yeni tedbirleri şöyle açıkladı:

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17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?

Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinden kısıtlayıcı tedbirlerin artırılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şarttır.

17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?

Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde biz geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.

17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?

17 GÜN TAM KAPANMA
29 Nisan 2021 perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

17-23 Nisan koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte alarm veren 29 il! Tam kapanmada neler yasak neler serbest?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.