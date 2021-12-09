Irak’a SİHA/İHA satış ihtimali güçleniyor! Bu Türkiye’nin geri dönüşünü hızlandırır ve emperyalistlerin sonu olur

Yerli SİHA/İHA'lar bölücü terör örgütü PKK ve DEAŞ ile mücadele tarihinin en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gerçekleşen önemli bir teknolojik dönüşümdür. Türkiye de bu yarışa geç olsa da hızlı ve çok kuvvetli giriş yaptı. Son 5 yılda SİHA/İHA desteğiyle Libya, Karabağ ve güney sınırlarımızda harika işlere imza atıldı.