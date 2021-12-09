HAVA DURUMU | AFAD ve Meteoroloji’den o illere peş peşe uyarı! Yarına dikkat! Kuvvetli geliyor

Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."



Fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.