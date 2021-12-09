HAVA DURUMU | AFAD ve Meteoroloji'den o illere peş peşe uyarı! Yarına dikkat! Kuvvetli geliyor
Hava durumu nasıl olacak? AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında o iller yarın için uyarıldı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli; Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da batı kesiminde yine şiddetli rüzgar etkili olacak. Cuma gecesi başlayacak fırtına, pazar akşama kadar etkili olacak. Rüzgarının hızının yer yer saatte 100 kilometreyi bulması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının son günlerde sürekli olarak değişmesinin ardından vatandaş "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerinin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada; Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olunması istendi.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
"Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."
Fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.