5 Eylül 2024'te yapılan Suna-İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında yaşananların tutanak tutulduğu da öğrenildi. Vakıf Yönetim Kurulu toplantısına şu isimlerin katıldığı öğrenildi: Vakıf Başkanı İnan Kıraç, Başkan Yardımcısı İpek Kıraç, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatlarıyla Merkez Bankası eski başkanlarından Bülent Gültekin, Nevzat Tüfekçioğlu, Oya Ünlü Kızıl, Özalp Birol ve Erdal Yıldırım. İnan Kıraç'ın toplantıya Köksal Bayraktar başkanlığında üç avukatla girmesi üzerine, İpek Kıraç da yine üç avukatla hazır bulunmayı tercih etti.

45 MİLYON EURO KAPTIRDI Dava dosyasında ayrıca, İnan Kıraç'ın Fransa'da bir dolandırıcı şebekesine 45 milyon euro kaptırması, Sezgin Baran Korkmaz'a verdiği 40 milyon dolarlık senetlerle ilgili belgeler de girdi. Davada dikkat çekici bir gelişme de İnan Kıraç'ın akli melekeleriyle ilgili değerlendirmenin yapılacağı tıbbi kurum oldu. Kıraç'ın avukatları incelemenin özel bir hastanenin tıp fakültesinde yapılmasını talep ettiler. Kıraç'ın, Emine Alangoya ile nikahı öncesi yaşı itibariyle alması gereken raporu yine aynı kurum vermişti. Mahkeme hakimi İnan Kıraç'ın avukatlarının talebini reddederek sağlık raporunu Adli Tıp'a yönlendirdi. Davanın ilk duruşması için 12 Mart 2025 tarihini belirleyen hakim, İnan Kıraç'ın ilk duruşmaya katılmasını şart koştu.

"ZOR BİR KARAR" İpek Kıraç İnan Kıraç'ın Emine Alagnoya ile evliliği sonrası yaptığı açıklamada "Babam İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum" diyerek şöyle devam etti: "Bu benim için çok zor alınmış bir karardır. Özellikle son zamanlarda, yakın çevresindeki herkesin açıkça gözlemlediği bir şekilde 'muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu' yaşadığı malum olmuştur."

İpek Kıraç ile İnan Kıraç arasındaki anlaşmazlık, İnan Kıraç'ın merhum eşi Suna Kıraç'ın vasiyetinin iptali için yargıya başvurmasıyla başlamıştı.