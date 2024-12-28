Koç Holding'in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 87 yaşında dünya evine girdi. Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikâh Dairesi'nde evlendi.
Emine Alangoya'nın yaklaşık 52 yıl, Koç Holding'in finans grubunda çalışan bir isim olduğu ve şu anda da İnan Kıraç'ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü yaptığı öğrenildi.
Bu sürpriz evliliği e-devlet'ten öğrenen İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç babasına vasi davası açtı.
HANGİ TOPLANTIDA OLDUĞUNU FARK ETMEDİ
İpek Kıraç'ın İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın en önemli delillerinden birini ise eylül ayında yapılan Suna-İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar.
İnan Kıraç'ın söz konusu bu toplantıda, hangi vakfın toplantısında olduğunu fark edemediği belirtildi. Yıllarca birlikte çalıştığı kişileri tanımadığı iddia edildi. Kıraç, kendisini yine başkanı olduğu Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) toplantısında sanarak, katılımcılara "Sizler Galatasaray Liseli olmadığınız için GEV'de işler kötü gidiyor" diye sitem etti.
5 Eylül 2024'te yapılan Suna-İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında yaşananların tutanak tutulduğu da öğrenildi.
Vakıf Yönetim Kurulu toplantısına şu isimlerin katıldığı öğrenildi:
Vakıf Başkanı İnan Kıraç, Başkan Yardımcısı İpek Kıraç, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatlarıyla Merkez Bankası eski başkanlarından Bülent Gültekin, Nevzat Tüfekçioğlu, Oya Ünlü Kızıl, Özalp Birol ve Erdal Yıldırım. İnan Kıraç'ın toplantıya Köksal Bayraktar başkanlığında üç avukatla girmesi üzerine, İpek Kıraç da yine üç avukatla hazır bulunmayı tercih etti.
45 MİLYON EURO KAPTIRDI
Dava dosyasında ayrıca, İnan Kıraç'ın Fransa'da bir dolandırıcı şebekesine 45 milyon euro kaptırması, Sezgin Baran Korkmaz'a verdiği 40 milyon dolarlık senetlerle ilgili belgeler de girdi. Davada dikkat çekici bir gelişme de İnan Kıraç'ın akli melekeleriyle ilgili değerlendirmenin yapılacağı tıbbi kurum oldu. Kıraç'ın avukatları incelemenin özel bir hastanenin tıp fakültesinde yapılmasını talep ettiler. Kıraç'ın, Emine Alangoya ile nikahı öncesi yaşı itibariyle alması gereken raporu yine aynı kurum vermişti. Mahkeme hakimi İnan Kıraç'ın avukatlarının talebini reddederek sağlık raporunu Adli Tıp'a yönlendirdi. Davanın ilk duruşması için 12 Mart 2025 tarihini belirleyen hakim, İnan Kıraç'ın ilk duruşmaya katılmasını şart koştu.
"ZOR BİR KARAR"
İpek Kıraç İnan Kıraç'ın Emine Alagnoya ile evliliği sonrası yaptığı açıklamada "Babam İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum" diyerek şöyle devam etti: "Bu benim için çok zor alınmış bir karardır. Özellikle son zamanlarda, yakın çevresindeki herkesin açıkça gözlemlediği bir şekilde 'muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu' yaşadığı malum olmuştur."
İpek Kıraç ile İnan Kıraç arasındaki anlaşmazlık, İnan Kıraç'ın merhum eşi Suna Kıraç'ın vasiyetinin iptali için yargıya başvurmasıyla başlamıştı.
PERSONELLERİNİ UZAKLAŞTIRDI
Vasiyetnamenin iptali davasının ardından İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç hakkında "evlatlıktan ret" davası açtı. Baba-kız arasındaki ilişkiler giderek gerginleşirken İnan Kıraç'ın son aylarda başta 60 yıllık asistanı olmak üzere, aşçısını, Vaniköy'deki yalısının kahyası dahil pek çok personelinini çevresinden uzaklaştırdığı öğrenildi.
Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç 15 Eylül 2020'de vefat etmiş ve 1992 yılında hazırladığı vasiyetnamesine göre holdingin çoğunluk hisselerine sahip olan Temel Ticaret'teki hisselerinin tamamını kızı İpek Kıraç'a bırakmıştı.
2,5 YIL SONRA İTİRAZ ETTİ
Suna Kıraç'ın sağlıklıyken hazırladığı bu vasiyetname açıldığında İnan Kıraç itiraz etmeyerek İpek Kıraç'ın atanmış mirasçı olduğunu kabul etmiş, hatta takip eden iki yıl boyunca kızının Temel Ticaret genel kurullarına katılmasına itiraz etmemişti. İnan Kıraç, bundan yaklaşık 2.5 yıl sonra vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. Medeni Kanun'a göre Suna Kıraç'ın Temel Ticaret hisseleri dışındaki malvarlığının dörtte üçü yine İpek Kıraç'a, dörtte biri ise İnan Kıraç'a kalmıştı.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN KADINLARINDAN
Suna-İnan Kıraç'ın 2 yaşındayken evlat edindiği İpek Kıraç böylece Koç Holding'in önde gelen hissedarlarından biri haline gelerek hem holdingin hem de Temel Ticaret'in yönetim kurullarına girmişti. Halen piyasa değeri 13 milyar dolar civarında olan Koç Holding'in yüzde 10'dan fazla hissesinin İpek Kıraç'ın mülkiyetinde olduğu sanılıyor. Kıraç 3.2 milyar
dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadınlarından birisi.