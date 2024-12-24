Kadraj Galeri Kadraj İkon İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç'ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?

İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç'ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?

Koç Ailesi'nin damadı İnan Kıraç, 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi. 53 yıllık çalışanı olan Emine Alangoya ile evlenmek için hastane raporu alan İnan Kıraç'ın bu hamlesi şoke etti. Evlenmeden günler önce İnan Kıraç ve Emine Alangoya'nın merhum eş Suna Kıraç'ın portresi önünde verdiği poz ortaya çıkarken söz konusu ilişkinin aile içi tartışmalara neden olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:35
İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?

İş dünyası Kıraça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın 87 yaşında nikah masasına oturmasını konuşuyor.

İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?

İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden "akli dengesi yerindedir" raporu aldıktan sonda Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde Emine Alangoya ile evlendi.

İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?

KOÇ HOLDİNG'TE UZUN YILLAR ÇALIŞMIŞ

Alangoya'nın 52 yıl boyunca Koç Holding'te çalıştıktan sonra Kıraç Vakfı'nda görev almaya başladığı öğrenildi.

EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'e adım atan Emine Alangoya, o günden bugüne kadar geçen uzun yıllar boyunca şirketin çeşitli dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Koç Holding'in halka arzı gibi büyük dönemeçlerde, Alangoya'nın liderlik ve bilgisi, şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesinde kritik bir rol oynadı. 5o yılı aşkın süre boyunca Koç Holding bünyesinde görev yapan Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor.

İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?

AİLEDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

İnan Kıraç, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Bebek'te Emine Alangoya ile el ele görüntülenmişti.

İnan Kıraç ve Emine Alangoya evlenmeden önce arasındaki ilişki aile içinde tartışmalara neden olmuştu. İnan Kıraç'ın kardeşi Can Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnan Kıraç'ın işten çıkardığı 60 yıllık asistanı Ayşe Kurt'a seslenerek "Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak "esef" ediyorum" demişti.

İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?

KIZI İLE DE ARASI BOZUK
İnan Kıraç'ın merhum eşi Suna Kıraç ile evlat edindiği kızı İpek Kıraç'la da arasının miras kavgası yüzünden bozuk olduğu bilinirken Koç ailesinin İpek Kıraç'ın tarafında olduğu öğrenilmişti.

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