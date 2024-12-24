İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç'ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?
Koç Ailesi'nin damadı İnan Kıraç, 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi. 53 yıllık çalışanı olan Emine Alangoya ile evlenmek için hastane raporu alan İnan Kıraç'ın bu hamlesi şoke etti. Evlenmeden günler önce İnan Kıraç ve Emine Alangoya'nın merhum eş Suna Kıraç'ın portresi önünde verdiği poz ortaya çıkarken söz konusu ilişkinin aile içi tartışmalara neden olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:35