İnfaz düzenlemesiyle çifte bayram! Kimler tahliye olacak? Yaşa göre düzenleme...

BAYRAMA KADAR YASALAŞIR MI?
Gündemdeki infaz düzenlemesinin Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve yasalaşması bekleniyor.
Düzenlemenin kapsamına ilişkin A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, kulislerden edindiği aktardı.
SİYASİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
Yeşiltaş'ın aktardığına göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu hafta içerisinde TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle temas kurarak infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı teklifin son hali bu görüşmelerde diğer parti temsilcileriyle paylaşıldı ve onların önerileri değerlendirildi.
BU HAFTA MECLİS'E GELEBİLİR
Edinilen bilgilere göre, herhangi bir aksilik yaşanmazsa infaz düzenlemesini içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Böylece düzenlemenin bayram öncesinde yasalaşabileceği kulislerde konuşuluyor.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Yeni infaz paketi, hem ceza sürelerinde hem de cezanın infaz yöntemlerinde önemli değişiklikler içeriyor.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın verdiği bilgilere göre, teklifin öne çıkan başlıkları şöyle:
ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME TANIMI DEĞİŞİYOR
Teklifte, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun tanımı yeniden şekillendirilecek. Ancak bu suçlara ilişkin mevcut ceza oranlarında herhangi bir artış yapılması öngörülmüyor.
KONUTTA İNFAZIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Evde ceza infazı hakkı, yaş gruplarına ve özel durumlara göre yeniden düzenleniyor:
Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için 1 ila 3 yıl arası,
70 yaş üstü için 2 ila 4 yıl,
75 yaş üstü için 4 ila 5 yıl,
80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar olan hapis cezaları konutta infaz edilebilecek.
Ayrıca, Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, Doğum nedeniyle 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına da imkan tanınacak.
KOVİD-19 DÜZENLEMESİ GENİŞLETİLECEK
Pandemi döneminde yürürlüğe giren ve halen uygulanan Kovid-19 infaz düzenlemesi de genişletiliyor. Bu konuda özellikle DEM Parti'nin beklentileri hem Adalet Bakanlığı'na hem de AK Parti Grubu'na iletildi.
AÇIK CEZAEVİNE VE DENETİMLİ SERBESTLİĞE ERKEN GEÇİŞ
31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle ceza alan mahkumlar, cezalarının 3 yıl öncesinde açık ceza infaz kurumuna geçebilecek. Aynı şekilde, 3 yıl öncesinden denetimli serbestliğe ayrılabilecekler.
CEZA ALT SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK
Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılıyor.
Taksirle öldürme dışındaki taksirle işlenen suçlarda ise ceza 3 yıldan 5 yıla yükseltiliyor.
DENETİMLİ SERBESTLİK VE KOŞULLU SALIVERME KOŞULLARI DEĞİŞİYOR
Cezasının sekizde biri veya onda birini cezaevinde geçiren hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
Tekrar suç işleyenler, koşullu salıvermeden yararlanamıyordu. Yeni düzenleme ile cezalarının dörtte üçünü iyi halli olarak infaz edenlerin koşullu salıvermeden yararlanması mümkün olacak.