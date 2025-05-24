İnfaz düzenlemesiyle çifte bayram! Kimler tahliye olacak? Yaşa göre düzenleme...

Yeşiltaş'ın aktardığına göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu hafta içerisinde TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle temas kurarak infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı teklifin son hali bu görüşmelerde diğer parti temsilcileriyle paylaşıldı ve onların önerileri değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, herhangi bir aksilik yaşanmazsa infaz düzenlemesini içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Böylece düzenlemenin bayram öncesinde yasalaşabileceği kulislerde konuşuluyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni infaz paketi, hem ceza sürelerinde hem de cezanın infaz yöntemlerinde önemli değişiklikler içeriyor.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın verdiği bilgilere göre, teklifin öne çıkan başlıkları şöyle:

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME TANIMI DEĞİŞİYOR

Teklifte, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun tanımı yeniden şekillendirilecek. Ancak bu suçlara ilişkin mevcut ceza oranlarında herhangi bir artış yapılması öngörülmüyor.

KONUTTA İNFAZIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Evde ceza infazı hakkı, yaş gruplarına ve özel durumlara göre yeniden düzenleniyor:

Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için 1 ila 3 yıl arası,

70 yaş üstü için 2 ila 4 yıl,

75 yaş üstü için 4 ila 5 yıl,

80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar olan hapis cezaları konutta infaz edilebilecek.

Ayrıca, Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, Doğum nedeniyle 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına da imkan tanınacak.