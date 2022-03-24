HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 7 ile sarı ve turuncu kodlu flaş uyarı! 3 gün sürecek!
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı her gün en çok araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların artacağını duyururken 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Bugün İstanbul dahil 3 gün boyunca birçok kentte yağmur ve sağanak görünüyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava ne zaman ısınacak? İşte il il hava durumu
Yağışların kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya'da 2 ila 4 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
KAR DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1Bugün öğlene kadar İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'deki hafif yağışların dışında parçalı bulutlu bir Türkiye olacak. Batıda sıcaklık 2-3 derece artacak, Anadolu'da değişmeyecek. İç bölgelerde karla karışık yağmur ve hafif kar görülecek. Bugün İstanbul 12, İzmir 16, Antalya 18, Ankara 7 derece" şeklinde açıklama yaptı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu