⛄BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?❄ 24 Mart KAR TATİLİ olan iller ve ilçeler TAM LİSTE: Van, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş, Sinop, Eskişehir, Bitlis, Ardahan...
Bugün okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası ne yazık ki eğitim hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Mart ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Şubat Perşembe günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün hangi illerde okullar kar tatili var? İşte 24 Mart Perşembe tatil olan il ve ilçeler listesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisiniartırmaya devam etmesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar kar tatili var? 24 Mart Perşembe tatil olan il ve ilçeler listesi!
24 Mart Perşembe tatil olan il ve ilçeler listesi;
BİTLİS VE TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis ve Tatvan'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, YİBO'lar hariç merkez ve Tatvan köyleri de dahil olmak üzere eğitime Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Perşembe günü Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle köyleri de kapsayacak şekilde resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, bağlı çeşitli kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
AHLAT, GÜROYMAK VE MUTKİ İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Mutki ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ahlat merkez, bağlı belde ve köylerimizde; tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda, özel öğretim kurumlarımızda, 24 Mart 2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Güroymak ve Mutki Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise Yatılı Bölge Okulları (YBO) hariç, ilçe merkezi, belde ve köylerde 24 Mart 2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.
MUŞ'TA EĞİTİME KAR TATİLİ
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."
ERZURUM VE ARDAHAN'DA BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Erzurum'un 13 ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Bu nedenle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Hınıs, Karayazı, Tortum, Çat, Aşkale, Şenkaya, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçelerinde 24 Mart perşembe günü eğitime ara verildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.
ARDAHAN
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.
Kar yağışının Göle'de şiddetini artırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden Göle'deki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın (24 Mart Perşembe) ara verdik." dedi.
KARS MERKEZ VE BAZI İLÇELERİNDE KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçedeki okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars merkez ile Sarıkamış ve Digor ilçelerinde tüm okulların 24 Mart Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
METEOROLOJİ'DEN KAR VE FIRTINA UYARISI
Son dakika hava durumu haberi... Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar deam edecek mi? Meteoroloji bu soruyu yeni hava durumu raporunda yanıtladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.