⛄BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?❄ 24 Mart KAR TATİLİ olan iller ve ilçeler TAM LİSTE: Van, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş, Sinop, Eskişehir, Bitlis, Ardahan...

24 Mart Perşembe tatil olan il ve ilçeler listesi;

BİTLİS VE TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



Bitlis ve Tatvan'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, YİBO'lar hariç merkez ve Tatvan köyleri de dahil olmak üzere eğitime Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Perşembe günü Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle köyleri de kapsayacak şekilde resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, bağlı çeşitli kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

AHLAT, GÜROYMAK VE MUTKİ İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Mutki ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ahlat merkez, bağlı belde ve köylerimizde; tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda, özel öğretim kurumlarımızda, 24 Mart 2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Güroymak ve Mutki Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise Yatılı Bölge Okulları (YBO) hariç, ilçe merkezi, belde ve köylerde 24 Mart 2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.