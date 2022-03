İlk milli uçan araba ‘Cezeri’ Diyarbakır’da yoğun ilgi gördü! 3 günde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

"BELKİ ARTIK ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI O ARABALARLA YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Serginin sürprizinin ise açtıklarında duyurmadıkları, fakat sonrasında ziyaretçilere sürpriz olan uçan araba olduğunu dile getiren Çelik, "Baykar Makina tarafından bir uçan araba, geleceğin arabası diye adlandırabiliriz. Şu an onu gerçek hayatta görmüyoruz. Fakat gerçek hayatta rol alabilecek şekilde tasarlanmış, hazır halde bir araba. Yakında, çok yakında belki artık şehir içi ulaşımı, taşımacılığı biz o arabalarla yapmış olacağız. Baykar Makina, kadirşinas göstererek bu uçan arabaya Cezeri ismini verdiği için biz de, Diyarbakır'da o arabayı da sergilemek istedik. Sağ olsun Selçuk Bayraktar Bey'in desteğiyle Cezeri arabamızı da bizim sergimize katılan önemli eserlerden bir tanesi. Yediden yetmişe her kitlenin ilgisini çeken bir sergiye şahitlik ediyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız veriye göre şu an 30 bine yakın ziyaretçi sergimizi ziyaret etmiş durumda" diye konuştu.