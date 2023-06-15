İlk kez TEKNOFEST 2023'te görücüye çıkmıştı! Milli okçu Kemankeş önemli testi başarıyla tamamladı
Türkiye'nin ilk mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, ilk kez TEKNOFEST 2023'te görünmüştü. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı.
15.06.2023 16:13 - Son Güncelleme: 15.06.2023 16:13
İLK KEZ TEKNOFEST 2023'TE GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI
İlk kez düzenlendiği 2018 yılından bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı. Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest2023'te görücüye çıktı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Bayraktar #Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez #Teknofest2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün.
🔹200 km+ operasyonel menzili
🔹0.7 Mach dalış sürati
🔹30 kg ağırlık."