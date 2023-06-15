İlk kez TEKNOFEST 2023’te görücüye çıkmıştı! Milli okçu Kemankeş önemli testi başarıyla tamamladı

İLK KEZ TEKNOFEST 2023'TE GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI

İlk kez düzenlendiği 2018 yılından bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı. Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest2023'te görücüye çıktı.