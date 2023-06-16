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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul'da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul'da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ... Haziran ayını yarılarken Meteoroloji'den 6 bölge için yağış uyarısı geldi. "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını arayan vatandaş MGM'nin tahminlerini merakla bekliyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre, 6 bölgede de yağış var. Yağışların öğle saatlerinde kendisini göstereceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
16.06.2023 08:55 - Son Güncelleme: 16.06.2023 08:55
HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul’da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul’da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul’da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul’da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul’da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA