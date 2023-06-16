HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul'da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ... Haziran ayını yarılarken Meteoroloji'den 6 bölge için yağış uyarısı geldi. "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını arayan vatandaş MGM'nin tahminlerini merakla bekliyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre, 6 bölgede de yağış var. Yağışların öğle saatlerinde kendisini göstereceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR
Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı