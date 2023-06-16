HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede kuvvetli yağış? İstanbul’da hava nasıl? | 16 Haziran 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.