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Haberler Güncel İlk ifadesi... Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı'dan tarihi başarı! Sinan Sardoğan'ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı

İlk ifadesi... Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı'dan tarihi başarı! Sinan Sardoğan'ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı

Sapık Sinan lakabıyla tanınan Sinan Sardoğan, Müge anlı ile Tatlı Sert programında tüm ülke tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.

takvim.com.tr
08.01.2023 09:04 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:05
Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı’dan bir tarihi başarı! Sinan Sardoğan’ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı! İlk ifadesi...

65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgi çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay tüm ülke tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müge Anlı'da, Sapık Sinan olarak tanınan Sinan Sardoğan'ın tutuklandığı anlar kameralara yansıdı. İşte Sinan Sardoğan'ın tutuklanma anları...

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Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı’dan bir tarihi başarı! Sinan Sardoğan’ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı! İlk ifadesi...

Tokat'ta yaşayan Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı ve ekibinin kapısını çaldı. 12 torun sahibi, 64 yaşındaki talihsiz kadının kaybında tek şüphelinin ise taciz mesajı atıp ardından evinin etrafında dolaşmaya başlayan Sinan Sardoğan olduğu iddia edildi. Daha önce öz kardeşine bile müstehcen mesajlar attığı öğrenilen Sinan'ın telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürüldü.

SAPIK SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI | VİDEO

Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı’dan bir tarihi başarı! Sinan Sardoğan’ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı! İlk ifadesi...

Hakkındaki korkunç iddialar karşısında sadece "hayır" demekle yetinen ve ses kayıtlarına rağmen kendi sözlerini de reddetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından birçok kişi hakkında 23 adli işlem bulunduğu öğrenilen Sinan Sardoğan'ın tutuklanması için yetkililere seslendi.

Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı’dan bir tarihi başarı! Sinan Sardoğan’ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı! İlk ifadesi...

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI

Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı’dan bir tarihi başarı! Sinan Sardoğan’ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı! İlk ifadesi...

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

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