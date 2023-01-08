İlk ifadesi... Sapık Sinan tutuklandı! Müge Anlı'dan tarihi başarı! Sinan Sardoğan'ın tutuklandığı görüntüler izleyenlerinin içini ferahlattı

Tokat'ta yaşayan Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı ve ekibinin kapısını çaldı. 12 torun sahibi, 64 yaşındaki talihsiz kadının kaybında tek şüphelinin ise taciz mesajı atıp ardından evinin etrafında dolaşmaya başlayan Sinan Sardoğan olduğu iddia edildi. Daha önce öz kardeşine bile müstehcen mesajlar attığı öğrenilen Sinan'ın telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürüldü.

SAPIK SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI | VİDEO