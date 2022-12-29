En uğurlu burçlar seçildi ''2 gün sonra şansları dönecek'' dendi İşte 2023 Ocak'ta para babası olacak burçlar!
2022 yılı acısıyla tatlısıyla geride kalıyor. 2023 yılında girerken 'Acaba zengin olacak mıyım?' sorusuna yanıt arayanlar 2023 burç yorumlarına yönedi. Yeni yılda aşk, para, mutluluk bu burçların peşinden düşmeyecek. Milli Piyango ve şans oyunlarında en talihli olan burçlar da açıklandı. 2023 yılına bu burçtakilerin zengin girme olasılığı çok yüksek. Bu burçtakiler için ''2 gün sonra şansları dönecek'' dendi. İşte detaylar...
2023 yılı gelirken milyonlarca kişinin aklında geleceğiyle ilgili planlar oluşmaya başladı. Bu planların arasında iş kurmak, ticaret yapmak, yüklü miktarda para kazanmak olanlar astrologların 2023 burç yorumlarını okumak için internet arama motorlarına yöneildi. Peki hangi burçlar 2023'te maddiyat yönünden şanslı olacak? Hangi burçların parada yüzü gülecek? Kimileri evlenecek kimileri fazlaca para kazanacak. İşte o burçlar...
Özellikle Yay burçlarının şansı bu yıl çok yüksek. Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak. Aslan burçlarının, ilişkilerden yana sıkıntıları olsa da hayatın genel döngüsünde şansları yüksek.
Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.
Kova, Akrep, Yengeçler girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar.
Boğaların yurtdışıyla bağlantılı işlerde şansları çok yüksek fakat giderlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İşte astrolog Şebnem Ekşib'ten 2023 burç yorumları…
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?
Koçlar 2023 yılında sınırlarını ve kendi güçlerini anlayacaklar. Şansın onlarla olduğu bir sene. Sosyal çevreleri değişiyor. Yurtdışı konuları ön plana çıkabilir. Şansları açısından kıymetli bir sene geçirecekler. Fırsatlara açıklar. İlişkiler onlar için çok önemli olacak. Zira yaz aylarında beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Venüs retrosu ilişkiler alanlarında onları etkileyecek. Yazın retrodan en fazla etkilenecek burç oldukları için 23 Temmuz - 4 Eylül arasında çok dikkatli olmaları lazım. Nisan, mayıs ve ekim aylarında hayatlarında önemli dönüşümler yaşayabilirler. Sağlıkta kiloya, damar ve kalp sağlıklarına dikkat etmelerinde fayda var. Düzenli spor ve yoga yapmalılar.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?
Boğa burçları bu yıl biraz daha kendi içlerine dönecek. Korkularıyla yüzleşmeleri gerekebilir. Cesur adımlar atmaya mecbur kalabilirler. Zira değişimden hoşlanmasalar da önemli adımlar atmak durumunda kalacaklar. Ertelediklerini gerçekleştirmek için harekete geçecekler. Satürn kariyer alanlarında. Bu nedenle kariyerde sorumlulukları artıyor. Özellikle yılın ikinci yarısı önemli sonuçlar elde edebilirler. Yolculuklar, yurtdışı, yurtdışı başvuruları ya da yurtdışı planlarıyla ilgili çok iyi sonuçlar alma potansiyelleri var. 2023 yılında seyahat etmek, hareket halinde olmak isteyecekler. Aile kurma potansiyelleri de var. Aile sorumlulukları, iş sorumlulukları, kişisel alanlarındaki sorumlulukları artıyor. Sağlıkta mide ve sindirim sistemlerine, alerjilere dikkat etmelerinde yarar var.