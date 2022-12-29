En uğurlu burçlar seçildi ''2 gün sonra şansları dönecek'' dendi İşte 2023 Ocak'ta para babası olacak burçlar!

Özellikle Yay burçlarının şansı bu yıl çok yüksek. Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak. Aslan burçlarının, ilişkilerden yana sıkıntıları olsa da hayatın genel döngüsünde şansları yüksek.

Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.

Kova, Akrep, Yengeçler girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar.

Boğaların yurtdışıyla bağlantılı işlerde şansları çok yüksek fakat giderlerine dikkat etmeleri gerekiyor.