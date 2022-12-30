Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Bu süreçte bir türlü alınılamamış terfiler alınılabilir, maddi anlamda artık ümidimizi kestiğimiz yerlerden para ile ilgili olumlu gelişmelerde yine kulağımıza gelecek olabilir.