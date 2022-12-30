Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...
Özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler doğrultusunda Merkür retrosunun burçlara etkisi araştırılmaya başlandı. Bu yılın son retrosunun nasıl etkileri olacağı merak ediliyor ve gerilemeyle alakalı uyarılarda bulunuluyor. Peki, Merkür retrosundan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi,Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar!
30.12.2022 10:55 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:55
Merkür Retrosu'ndan Yay, Oğlak, Kova, Akrep, Balık, Yengeç, Terazi burçlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar başlıyor. Peki Merkür retrosu ne zaman başlayacak bitecek? Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler? İşte detaylar!