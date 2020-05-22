İletişim Başkanlığı, sosyal medyanın doğru kullanıma ilişkin kitap hazırladı!

"SOSYAL MEDYA RİSKLER DE BARINDIRIYOR"

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabının önsözünde, iletişim teknolojileri ve araçları geliştikçe, iletişim kurmak zahmetsiz bir hale geldikçe insanoğlunun daha önce hayal bile edilemeyen yeni bir tecrübeyi yaşadığını ifade etti.

Hızla ilerleyen dijitalleşme konusunun sadece iletişimin bir parçası olmadığını, ticaretin, siyasetin, eğitimin, kültür ve sanatın da bir aracı haline geldiğini belirten Altun, böylesine muazzam bir gücün doğru kullanılmasının, doğru araçlar oluşturmasının, bunun sonucunda da insanlık için fayda üreten bir araca evrilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.