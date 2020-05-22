İletişim Başkanlığı, sosyal medyanın doğru kullanıma ilişkin kitap hazırladı!
İletişim Başkanlığınca, sosyal medyanın doğru kullanıma yönelik "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" adlı kitap hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Küresel eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı verilen mücadele, bugün zihinlerde ve dijital ortamlar ile sosyal medya mecralarındadır. Türkiye, dijital dünyada ve sosyal medyada da hakikatin savunuculuğunu yapmaya hazırdır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber olması amacıyla "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabı hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın önsözünde, "Hakikat ötesi (posttruth) olarak adlandırılan bu dönemde İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için küresel ve ulusal çerçevede çalışmalar yapma hedefimize hepinizi ortak etmek isteriz. Yaşasın hakikat!" ifadelerini kullandı.
"Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabında, dijital iletişimin en önemli kanallarından biri olan sosyal medya tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulan kitapta, sosyal medya okuryazarlığının önemi vurgulanırken, bu mecradaki ırkçılık, nefret ve öteki söylemine dikkat çekiliyor.
"Kriz ortamında sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele", "sosyal medya ve algı yönetimi", "sosyal medya bağımlılığı" ve "sosyal medya hukuku" da kitabın diğer önemli bölümlerini oluşturuyor. Doğru, sağlıklı ve güvenli bir sosyal medya kullanımına ilişkin önerileri de içeren kitapta, başarılı bir kullanıcı profilinin nasıl oluşturulacağı ile hesap ve veri güvenliğinin nasıl sağlanacağı konularına dair ipuçları yer alıyor.
"SOSYAL MEDYA RİSKLER DE BARINDIRIYOR"
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabının önsözünde, iletişim teknolojileri ve araçları geliştikçe, iletişim kurmak zahmetsiz bir hale geldikçe insanoğlunun daha önce hayal bile edilemeyen yeni bir tecrübeyi yaşadığını ifade etti.
Hızla ilerleyen dijitalleşme konusunun sadece iletişimin bir parçası olmadığını, ticaretin, siyasetin, eğitimin, kültür ve sanatın da bir aracı haline geldiğini belirten Altun, böylesine muazzam bir gücün doğru kullanılmasının, doğru araçlar oluşturmasının, bunun sonucunda da insanlık için fayda üreten bir araca evrilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.