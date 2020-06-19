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İçişleri Bakanlığı yayınladı: İşte FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon ödül var

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöneticisi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde etkin rol oynayan 41 ismi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün 2 numarası Mustafa Özcan'ın aralarında bulunduğu militanların listesi kabarık… Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

19.06.2020 11:04 - Son Güncelleme: 19.06.2020 11:04
İçişleri Bakanlığı yayınladı: İşte FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon ödül var

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor.

Terör örgütü mensup ve sempatizanlarının yakalanmasına yardımcı olmak için vatandaşları teşvik etmek amacıyla yayınlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde şahıslar 5 ayrı kategoride değerlendiriliyor.

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İçişleri Bakanlığı yayınladı: İşte FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon ödül var

TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140
Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.

Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.

Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.

İçişleri Bakanlığı yayınladı: İşte FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon ödül var

KIRMIZI LİSTEDE 42 FETÖ'CÜ VAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde güncel olarak yayınlanıyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla her geçen daha fazla terörist etkisiz hâle getiriliyor.

Listelerde 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisaklı olan birçok isim de aranıyor. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 41 kişi ise 'Kırmızı Liste'de aranıyor.

İçişleri Bakanlığı yayınladı: İşte FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon ödül var

İŞTE KIRMIZI LİSTEDEKİ FETÖ'CÜLER
Fetullah Gülen

Örgüt kurarak 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütünün elebaşı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı yayınladı: İşte FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon ödül var

FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan, örgütün Türkiye İmamı... Firari olarak aranan Özcan, ayrıca Balkanlar imamı. Bank Asya'nın hortumlanmasında da büyük rolü olan Özcan'ın aynı zamanda örgütün en sert karakteri olduğu ifade ediliyor.

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