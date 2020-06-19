İçişleri Bakanlığı yayınladı: İşte FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon ödül var

TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.

Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.

Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.