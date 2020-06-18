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Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...

Son dakika haberine göre, Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, kentin İstanbul sınırındaki ilçelerindeki vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Kocaeli'nde, özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik. Tekrardan bu durumlar, özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor" dedi.

18.06.2020 17:55 - Son Güncelleme: 18.06.2020 17:55
Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...

Son dakika haberine göre, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, virüs bulaşında azalma olmadığını, tedbirlere uyulmaması halinde ikinci dalganın gelme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

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Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...

Ergüney, "Tedbirlere uyulmazsa ikinci dalganın gelme riski yüksek. Şu anda ülkemizde böyle bir risk yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu şekilde giderse önümüzdeki haftalarda ya da daha ileride ikinci dalganın gelmesi muhtemel.

Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...

Zaten bunu hem bakanımız hem de bilim kurulu üyelerimiz açıklamakta. Halkımızın bunu önemsemesi lazım. Hakikaten virüsün bulaşıcılığında şu anda herhangi bir azalma yok.

Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...

Aynı bulaşıcılık devam ediyor. Sadece Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu güçlü tedbirler ve kamu kurumlarının aldığı tedbirler ile halkımızın da kurallara düzgün bir şekilde uymasıyla bir başarı elde edildi" diye konuştu. Ergüney, şunları kaydetti.

Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...

"Bütün illerde olduğu gibi Kocaeli'nde de özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik.

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