Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...

Ergüney, "Tedbirlere uyulmazsa ikinci dalganın gelme riski yüksek. Şu anda ülkemizde böyle bir risk yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu şekilde giderse önümüzdeki haftalarda ya da daha ileride ikinci dalganın gelmesi muhtemel.