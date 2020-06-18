Son dakika: Koronavirüs uyarısı yapıldı! İstanbul sınırında...
Son dakika haberine göre, Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, kentin İstanbul sınırındaki ilçelerindeki vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Kocaeli'nde, özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik. Tekrardan bu durumlar, özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor" dedi.
18.06.2020 17:55
- Son Güncelleme: 18.06.2020 17:55
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