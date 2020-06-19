İstanbul'da şiddetli yağmur! Meteoroloji'den sarı uyarı geldi!
Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji'nin sarı uyarı verdiği İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. Öte yandan D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkisinde yolun sularla kaplanması nedeniyle, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Meteoroloji'den ülke geneli için hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji'den İstanbul iç.in son dakika sarı uyarı yapıldı.
METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI
Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı geldi. Yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerektiği bildirildi.
D-100 KARAYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkisinde yolun sularla kaplanması nedeniyle, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, suyla kaplanan köprünün altında çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar ara yollara yönlendirildi.