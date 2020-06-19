İstanbul'da şiddetli yağmur! Meteoroloji'den sarı uyarı geldi!

Meteoroloji'den ülke geneli için hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji'den İstanbul iç.in son dakika sarı uyarı yapıldı.