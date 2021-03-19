İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün çıkan yangında 60 hanenin yandığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik." dedi. Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun." açıklamasında bulundu.
19.03.2021 10:49
- Son Güncelleme: 19.03.2021 11:24