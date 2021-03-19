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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün çıkan yangında 60 hanenin yandığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik." dedi. Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun." açıklamasında bulundu.

19.03.2021 10:49 - Son Güncelleme: 19.03.2021 11:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde

Bakan Soylu, bugün sabah saatlerinde helikopterle Erzurum üzerinden köye gelerek beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte köy halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde

Bakan Soylu, "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde

Bakan Soylu "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım. Gerisini telafi ederiz inşallah. Hiç endişe etmeyin merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde

Yangının yaşandığı mahalleyi gören bir tepeden bölgeyi inceleyen Bakanlar Vali Yılmaz Doruk'tan da bilgi aldı.