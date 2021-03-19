5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!

Dr. Kuşkucu, şunları söyledi: "Şimdiye kadar 150 örnekleme baktık. Araştırmamız mikro ölçekli olsa da varyant virüslerin yayılımını anlamak açısından önemli ipuçları barındırıyor. İstanbul'da İngiltere varyantı ortaya çıkana kadar herhangi anormal bir durum yoktu.