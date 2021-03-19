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5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. 1Mart itibarıyla normalleşmeye geçen Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 20 bini aştı. Koronavirüs vakalarında başı çeken İstanbul'da pozitif kişilerin genetik dizilimi şoke etti. Öte yandan koronavirüs vakalarında artış yaşanan ve risk grubunda yer alan 5 ile seyahat yasağı gündeme geldi. İşte detaylar...

19.03.2021 08:59 - Son Güncelleme: 19.03.2021 08:59
5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!

Son dakika haberine göre, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bir yıl geride kalırken, uzmanlar her fırsatta mutasyonlu virüslerin salgının seyrini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyorlar.

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5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!

İstanbul'da Kovid-19'un genom dizilimini inceleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Mert Ahmet Kuşkucu öncülüğündeki bir grup bilim insanı, Kovid-19 salgınının başından bu yana devam eden laboratuvar araştırmalarında önemli bulgulara ulaştı.

5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!

Dr. Kuşkucu, şunları söyledi: "Şimdiye kadar 150 örnekleme baktık. Araştırmamız mikro ölçekli olsa da varyant virüslerin yayılımını anlamak açısından önemli ipuçları barındırıyor. İstanbul'da İngiltere varyantı ortaya çıkana kadar herhangi anormal bir durum yoktu.

5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!

Ancak İngiltere varyantının ortaya çıkmasından kısa süre sonra laboratuvar araştırmalarımızda örneklerin yüzde 44'ünde D614G mutasyonu dediğimiz İngiliz varyantını gördük. Sadece bir örnekte Brezilya varyantı, birkaç hastada da Afrika türü dediğimiz virüs tespit ettik.

5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!

ÇABUK YAYILIYOR
Elde ettiğimiz bulgular şuan için İngiliz varyantı dışında, majör bir değişim olmadığını gösteriyor. İngiltere varyantı daha kolay bulaştığı çabuk yayılım gösterebiliyor. Karadeniz'deki vaka artışının nedeni de İngiliz varyantını etkisinden kaynaklanıyor olabilir.