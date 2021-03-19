5 ile seyahat yasağı kapıda! İstanbul'daki koronavirüs vakalarının yarısında ortaya çıktı! Şoke eden sonuç!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. 1Mart itibarıyla normalleşmeye geçen Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 20 bini aştı. Koronavirüs vakalarında başı çeken İstanbul'da pozitif kişilerin genetik dizilimi şoke etti. Öte yandan koronavirüs vakalarında artış yaşanan ve risk grubunda yer alan 5 ile seyahat yasağı gündeme geldi. İşte detaylar...
19.03.2021 08:59
- Son Güncelleme: 19.03.2021 08:59