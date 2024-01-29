İbn-i Sina aşk acısına çareyi 1000 yıl önce yazmış! %100 etkili doğal öneri! "Acı çeken kişiyi..."

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İbni Sina'nın "Hâkim-i Tıb" olarak anılan ve "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen Küçük Tıp Kanunu eseri, birçok hastalığın doğal çözümlerini sunuyor. Eserde, genel sağlık prensipleri, beslenme önerileri ve yaşam tarzı tavsiyeleri de bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın şifalı önerileri...