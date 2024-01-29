İbn-i Sina aşk acısına çareyi 1000 yıl önce yazmış! %100 etkili doğal öneri! "Acı çeken kişiyi..."

Eski çağlarda yaşamış ünlü İslam bilgini İbni Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" adlı eseri, günümüzde hala ilgi çekiyor. İbni Sina'nın tıp alanındaki öğütleri, birçok sağlık sorununa doğal çözümler sunuyor. İşte İbni Sina'nın öne çıkan şifalı tavsiyeleri...
İbni Sina'nın "Hâkim-i Tıb" olarak anılan ve "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen Küçük Tıp Kanunu eseri, birçok hastalığın doğal çözümlerini sunuyor. Eserde, genel sağlık prensipleri, beslenme önerileri ve yaşam tarzı tavsiyeleri de bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın şifalı önerileri...
SÜREKLİ BAŞ AĞRISININ ÇARESİ
"Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat (vücuttaki pis kanın atılması) yaptırmaktır. Alınması gereken gıda yumurta sarısı, hindiba ve sirkedir.''
DEPRESYONDAKİLERE ÇARE
"Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. "