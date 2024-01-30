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Murat Kurum'a montaj video ile kurulan algı operasyonu ellerinde patladı! Kirli tezgahın arkasından yalan üretim merkezi 23 Derece çıktı

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezmeye, halkla kucaklaşmaya devam ederken kirli algı operasyonları da tek tek deşifre ediliyor. Kurum'un bir vatandaşla olan diyaloğu üzerinden başlatılan iftiraların gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Kurum'un vatandaşa sarıldığı anlar ortaya çıkarken başlatılan nefret kampanyasının arkasından FETÖ'cülerin kadrolu avukatı olan Gökhan Özbek çıktı. Bilindiği gibi Özbek'in yönettiği '23 Derece' isimli hesap sosyal medyada manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algı operasyonları yürütüyor. İşte Kurum'u hedef alan Özbek ve 23 Derece'nin kirli geçmişi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 01:42 Güncelleme 30 Ocak 2024, 02:42
Murat Kurum’a montaj video ile kurulan algı operasyonu ellerinde patladı! Kirli tezgahın arkasından yalan üretim merkezi 23 Derece çıktı 1

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor. Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor.

Kurum, vatandaşlarla bir araya gelirken fondaşlar da algı operasyonlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kurum'un kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşa kötü tavır gösterdiğini iddia eden bir video sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Kurum'un vatandaşı dinlediği ve sarılıp yanından ayrıldığı videonun gerçek hali ortaya çıkınca yalan ve iftira dolu içeriği paylaşan 23 Derece paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Murat Kurum’a montaj video ile kurulan algı operasyonu ellerinde patladı! Kirli tezgahın arkasından yalan üretim merkezi 23 Derece çıktı 2

Bilindiği gibi 23 Derece'nin yöneticilerinden biri Gökhan Özbek. "Ordu Göreve" pankartı açan Türk Sol Dergisi'nde çalışan, FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu da 'önder' olarak niteleyen Özbek her fırsatta KHK'lılara desteğini dile getiriyor. Hakkında kripto vurgun iddiası da bulunan Özbek, haber kaynağı olarak PKK iltisaklı isimleri de tercih ediyor.

İşte Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtı.

Murat Kurum’a montaj video ile kurulan algı operasyonu ellerinde patladı! Kirli tezgahın arkasından yalan üretim merkezi 23 Derece çıktı 3

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