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Karanlık mahfillerin kaos planını MİT - Emniyet akamete uğrattı! DEAŞ'ın ilk hedefi Balat'taki Meryem Ana Kilisesi ve sinagog çıktı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldıran DEAŞ'ın Balat'ta bulunan Meryem Ana Kilisesi ve yine Balat'ta bulunan bir sinagoga eylem planladığı ortaya çıktı. Türkiye'de kaos havası oluşturmak isteyen karanlık mahfillerin alçak planını MİT ve Emniyet akamete uğrattı. MİT'in verdiği bilgi notu sonrası sahaya çıkan emniyete bağlı istihbarat timleri DEAŞ üyesi E.Y. ile bir yardımcısını operasyonla kıskıvrak yakaladı. Öte yandan 9 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, çok sayıda DEAŞ'lı gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 13:59 Güncelleme 29 Ocak 2024, 14:30
Karanlık mahfillerin kaos planını MİT - Emniyet akamete uğrattı! DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’taki Meryem Ana Kilisesi ve sinagog çıktı 1

İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında içeri giren kar maskeli 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Cemaatteki Tuncer Cihan yaşamını yitirdi.

Karanlık mahfillerin kaos planını MİT - Emniyet akamete uğrattı! DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’taki Meryem Ana Kilisesi ve sinagog çıktı 2

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğu öğrenildi.

Karanlık mahfillerin kaos planını MİT - Emniyet akamete uğrattı! DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’taki Meryem Ana Kilisesi ve sinagog çıktı 3


ABLASI KONUŞTU... "TUNCER ZİHİNSEL ENGELLİYDİ, MELEK GİBİ BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER"
Öte yandan Cihan'ın zihinsel engelli bir Müslüman olduğu açıklandı.

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