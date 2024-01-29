Karanlık mahfillerin kaos planını MİT - Emniyet akamete uğrattı! DEAŞ'ın ilk hedefi Balat'taki Meryem Ana Kilisesi ve sinagog çıktı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldıran DEAŞ'ın Balat'ta bulunan Meryem Ana Kilisesi ve yine Balat'ta bulunan bir sinagoga eylem planladığı ortaya çıktı. Türkiye'de kaos havası oluşturmak isteyen karanlık mahfillerin alçak planını MİT ve Emniyet akamete uğrattı. MİT'in verdiği bilgi notu sonrası sahaya çıkan emniyete bağlı istihbarat timleri DEAŞ üyesi E.Y. ile bir yardımcısını operasyonla kıskıvrak yakaladı. Öte yandan 9 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, çok sayıda DEAŞ'lı gözaltına alındı.