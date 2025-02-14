İstanbul'da CHP'li 9 belediyeye yönelik terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasal alan yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında, Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis üyesi 9 kişi ile bir sivil proje danışmanı gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde görev yapmaya başlayan ve halen aktif olarak şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorguları ve işlemlerinin ardından şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

KRİTİK KONUMLARA GETİRİLDİ Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri, KCK eşbaşkanları ve yürütme konseyi üyesi üst düzey terör örgütü mensuplarının talimatlarıyla 'demokratik özerklik' planını hayata geçirmek maksadıyla ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri belirtildi. İstanbul'da 9 belediyeye terör soruşturması!

KIZLARI PKK KAMPINDA ÇIKTI

Operasyonla ilgili yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Şüphelilerden Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün 2013'te bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı, Gül ve eşi Fethi Ahmet Gül'ün bu süreçte aktif rol aldıkları tespit edildi. Elif ve eşi Fethi Ahmet Gül'ün 2014'te Şırnak üzerinden Kuzey Irak'a geçerek o dönem 17 yaşında olan kızları Dilan Gül'ün terör örgütü kampında ziyarete gittikleri kaydedildi. PKK'nın dağ kadrosundaki Dilan Gül'ün halen arandığı ifade edildi.