Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Berat Kandili dolayısıyla başta tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi ile tüm camilerde kandil programları düzenlendi.
Düzce'deki camilerde, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Gölyaka Merkez Camii'nde vatandaşlar, namaz kıldı, ibadet etti.
Berat Kandili dolayısıyla Ankara'daki camilerde program düzenlendi. Kocatepe Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde program düzenlendi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de mevlit programı gerçekleştirildi.
Hakkari'de Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi. Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Mardin'de Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi. Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Bandırma'da Berat Kandili, ilçedeki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi. Haydar Çavuş Camii başta olmak üzere yedi farklı camide gerçekleştirilen kandil programlarında dualar, vaazlar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri yer aldı.
Gümüşhane'de Berat Kandili dolayısıyla Kemaliye Camisinde program düzenlendi. Mevlit ile ilahiler okunan ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, cemaat yatsı namazını kılıp, dua etti.
Not: Fotoğraflar AA/İHA'dan alınmıştır.