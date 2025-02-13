Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Mardin'de Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi. Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Bandırma'da Berat Kandili, ilçedeki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi. Haydar Çavuş Camii başta olmak üzere yedi farklı camide gerçekleştirilen kandil programlarında dualar, vaazlar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri yer aldı.