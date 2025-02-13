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Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, Türkiye'nin dört bir yanında dualarla idrak edildi. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. İşte Berat Kandili'nden kareler...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:38 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:47
Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Berat Kandili dolayısıyla başta tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi ile tüm camilerde kandil programları düzenlendi.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Düzce'deki camilerde, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Gölyaka Merkez Camii'nde vatandaşlar, namaz kıldı, ibadet etti.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dolayısıyla Ankara'daki camilerde program düzenlendi. Kocatepe Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde program düzenlendi.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de mevlit programı gerçekleştirildi.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Hakkari'de Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi. Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Mardin'de Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi. Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Bandırma'da Berat Kandili, ilçedeki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi. Haydar Çavuş Camii başta olmak üzere yedi farklı camide gerçekleştirilen kandil programlarında dualar, vaazlar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri yer aldı.

Camiler dolup taştı eller semaya açıldı! Berat Kandili dualarla idrak edildi

Gümüşhane'de Berat Kandili dolayısıyla Kemaliye Camisinde program düzenlendi. Mevlit ile ilahiler okunan ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, cemaat yatsı namazını kılıp, dua etti.

Not: Fotoğraflar AA/İHA'dan alınmıştır.