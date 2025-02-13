Şüphelilerden Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Kaygun'un 2015 ile 2025 yılları arasında HTS kayıtlarına göre 223 farklı kişiyle irtibatı olduğu, bu kişilerden 10'u hakkında arama kararı bulunduğu, 1'inin ise cezaevinde olduğu aktarılan yazıda, Kaygun'un diğer şüpheliler Cemalettin Yüksel , Hasan Özdemir ve Turabi Şen ile de irtibatı bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'e ilişkin yapılan değerlendirmede, Gür'ün HTS incelemesine göre adli kaydı bulunan 52 kişiyle iletişimde olduğunun belirlendiği, bu kişilerden 2'si hakkında arama kararı bulunduğu belirtildi.

HDK'ya ait binada yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Yüksel hakkında bilgiler tespit edildiği belirtilen yazıda, Yüksel'in evinde yapılan aramada, el yazısıyla yazılmış, "Şüphe yoktur. 6-8 Ekim olaylarının toplumsal açıdan yarattığı derin yaraları sarmanın yolu bu olaylar ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması - 10 Ekim" metninin bulunduğu aktarıldı.

10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (DHA)

Yazıda, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen A.F.Ç'den ele geçirilen telefonda yapılan incelemede, şüpheli Kaygun'un "Bulent HDP" olarak kayıtlı olduğu ve örgüt adına paylaşımlar yapılan grupta yer aldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelilerden Elif Gül hakkında terör örgütünün KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) siyasal alan yapılanması içinde Sancaktepe'de faaliyette bulunduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilen yazıda, Gül'ün Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında adli işlem başlatılmasını protesto etmek amacıyla Kadıköy'de 6 Haziran 2024'te düzenlenen basın açıklamasına katıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

Yazıda, 4 Nisan 2023'te PKK/KCK terör örgütünün yönetiminde yayın yapan Mezopotamya Ajansının internet sitesindeki "Beyoğlu ve Sancaktepe'de seçim bürosu açılışı: Kazanacağız" başlıklı haberin içeriğinde, "Burada ilk olarak Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, seçime çok kısa bir tarih kaldığını belirterek, herkesi seçimler için çalışmalara davet etti." ifadesinin yer aldığı, toplantıda ise Gül'ün örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ifadeler kullandığı anlatıldı.