Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (DHA)
10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları öne sürülen 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bu arada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları öne sürülen Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler (Takvim.com.tr)
Soruşturma kapsamında savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, PKK/KCK terör örgütünün talimatlarında sözde "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak amacıyla "kent uzlaşısı" stratejisiyle, alt yapılanma olan HDK ve bileşenlerine rol verildiği ifade edildi.
Bu kapsamda HDK'nın sosyal alandaki faaliyetleriyle eş güdümlü şekilde siyasal alanda da "kent uzlaşısı" modeli üzerinden büyükşehir belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı anlatılan yazıda, 10 şüphelinin ifadelerinin, siyasi tutum ve davranışlarının, üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği, şüphelilerin HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri kaydedildi.
Yazıda, şüphelilerin, KCK eş başkanları ve üst düzey örgüt mensuplarının talimatları ile "demokratik özerklik" planını hayata geçirmek amacıyla İstanbul'un ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri belirtildi.
Bu yöntemle şüphelilerin, silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içeren eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu aktarılan yazıda, şüphelilerin tutuklanması talep edildi.
ŞÜPHELİLERİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATLARI TEK TEK ANLATILDI
Yazıda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel hakkında yapılan değerlendirmede, Yüksel'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında soruşturma yürütülen İ.O'nun bulunduğu ve örgütsel paylaşımlar yapılan 61 kişilik grupta yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.