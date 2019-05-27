Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİ

Bu zor şartlara rağmen Aslankaraş'taki Mehmetçikler sorumluluk alanı olan 5 kilometrelik bölgede elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri bile helikopterle götürülüyor. 3 yıl önce kurulan ve ilk kez bu kışın vatan nöbeti tutulan üs bölgesini görüntülendi.