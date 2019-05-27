Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek dağlarla çevrili İran sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde, hudut kartalları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve ilk defa bu yıl kışın da askerin nöbet tuttuğu bölgede Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de kaçakçılık olaylarına karşı vatan savunması yapıyor.
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 7'inci Hudut Alayı ve 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Aslankaraş üs bölgesi, 3 bin 200 rakımla Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgeleri arasında bulunuyor. 120 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünü koruyan Aslankaraş üs bölgesindeki hudut kartalları, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp, hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİ
Bu zor şartlara rağmen Aslankaraş'taki Mehmetçikler sorumluluk alanı olan 5 kilometrelik bölgede elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri bile helikopterle götürülüyor. 3 yıl önce kurulan ve ilk kez bu kışın vatan nöbeti tutulan üs bölgesini görüntülendi.