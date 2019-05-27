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Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek dağlarla çevrili İran sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde, hudut kartalları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve ilk defa bu yıl kışın da askerin nöbet tuttuğu bölgede Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de kaçakçılık olaylarına karşı vatan savunması yapıyor.

27.05.2019 12:33 - Son Güncelleme: 27.05.2019 12:34
Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 7'inci Hudut Alayı ve 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Aslankaraş üs bölgesi, 3 bin 200 rakımla Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgeleri arasında bulunuyor. 120 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünü koruyan Aslankaraş üs bölgesindeki hudut kartalları, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp, hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

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Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

Mehmetçik, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor.

Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

Bölgede uzun geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 10 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor.

Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

Burada görev yapan Mehmetçikler, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmen halen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının da sadece 4 dereceye ulaşabildiği bölgede gece-gündüz görev yapıyor.

Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİ

Bu zor şartlara rağmen Aslankaraş'taki Mehmetçikler sorumluluk alanı olan 5 kilometrelik bölgede elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri bile helikopterle götürülüyor. 3 yıl önce kurulan ve ilk kez bu kışın vatan nöbeti tutulan üs bölgesini görüntülendi.

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