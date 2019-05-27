Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek dağlarla çevrili İran sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde, hudut kartalları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve ilk defa bu yıl kışın da askerin nöbet tuttuğu bölgede Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de kaçakçılık olaylarına karşı vatan savunması yapıyor.
Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor27.05.2019 12:33
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