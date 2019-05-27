İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmenler görev yaptıkları il içerisinde okul değiştirmek için 21-24 Mayıs'ta il içi yer değiştirme başvurusunda bulundu. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan kontenjanlara gerçekleştirilen başvuruların sonuçları merakla bekleniyor. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi atama takvimi nasıl? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...