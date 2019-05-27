İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs'ta alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin aynı şehir içinde farklı bir okula atama yapabilmeleri için gerçekleştirilen başvuruların ardından şimdi sıra atamalarda. MEB takvimine göre, atama sonuçlarının tarihi belirlendi. Peki, MEB il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmenler görev yaptıkları il içerisinde okul değiştirmek için 21-24 Mayıs'ta il içi yer değiştirme başvurusunda bulundu. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan kontenjanlara gerçekleştirilen başvuruların sonuçları merakla bekleniyor. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi atama takvimi nasıl? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...