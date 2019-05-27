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İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs'ta alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin aynı şehir içinde farklı bir okula atama yapabilmeleri için gerçekleştirilen başvuruların ardından şimdi sıra atamalarda. MEB takvimine göre, atama sonuçlarının tarihi belirlendi. Peki, MEB il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

27.05.2019 12:16 - Son Güncelleme: 27.05.2019 12:16
İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmenler görev yaptıkları il içerisinde okul değiştirmek için 21-24 Mayıs'ta il içi yer değiştirme başvurusunda bulundu. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan kontenjanlara gerçekleştirilen başvuruların sonuçları merakla bekleniyor. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi atama takvimi nasıl? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21-24 Mayıs'ta gerçekleştirilen il içi yer değiştirme başvurularının ardından atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.

İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, il içi atama işlemleri 29 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan duyuruda, ilişik kesme işlemlerinin 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabileceği bildirildi.

İl içi yer değiştirme başvurusu tamamlandı! 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlı çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri araında alınacak.

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