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Haberler Güncel Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...

Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...

TOKİ kura tarihleri haftalık olarak yayınlanıyor. 1-7 aralık haftasına ait olan kura takviminin yayınlanmasıyla çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Birçok ilde tamamlanan çekilişlerin yanı sıra kendi illerindeki kurayı heyecanla bekleyenler 7 Aralık gününü iple çekiyor.. İşte 1-7 Aralık 2022 kura tarihleri...

takvim.com.tr
28.11.2022 18:00 - Son Güncelleme: 28.11.2022 18:01
Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...

TOKİ 250 bin sosyal konut için kura çekimleri 6 ay içinde tamamlanacak. Vatandaşlar ise heyecanla kura çekilişlerini takip ediyor. Haftalık olarak yayınlanan kura çekilişlerinin 1-7 Aralık takvimi de yayınlandı. İşte TOKİ sosyal konut yeni kura tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...
TOKİ 1-7 ARALIK 2022 KURA TAKVİMİ
1 ARALIK 2022
Bolu (902)
Karaman 751 konut
2 ARALIK 2022
Düzce (1.100)
Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...
3 ARALIK 2022
Düzce (1.100)
4 ARALIK 2022
Zonguldak (1.650)
Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...

5 ARALIK 2022

Zonguldak (1.650)

6 ARALIK 2022

Bartın (850)

7 ARALIK 2022

Karabük (752)

Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...

BOLU'DA HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Dörtdivan: 94

Kıbrıscık: 198

Mengen: 204

Merkez: 200

Yeniçağa : 206 konut olmak üzere toplam 902 TOKİ konutu yapılacak.

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