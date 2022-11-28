Heyecan dorukta! TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || 1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...

TOKİ 250 bin sosyal konut için kura çekimleri 6 ay içinde tamamlanacak. Vatandaşlar ise heyecanla kura çekilişlerini takip ediyor. Haftalık olarak yayınlanan kura çekilişlerinin 1-7 Aralık takvimi de yayınlandı. İşte TOKİ sosyal konut yeni kura tarihleri...