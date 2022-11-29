4B’li milyonlara beklenen müjde! Sözleşmeliye KADRODA 3+1 KURALI! ADAY MEMURLUK NEDİR? 424 bin kişiye KAPILAR AÇILDI

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi. Yapılan açıklamalar arasında en dikkat çekenlerden biri ise sözleşmeliye kadro konusu oldu. Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro için gerekli kuralı açıkladı. 3+1 kuyralı olarak açıklanan bu detay binlerce kişi tarafından heyecanla araştırılıyor. İştesözleşmeliye kadro ve aday memurluk hakkında tüm merak edilenler...