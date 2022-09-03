Herkes rahat bir nefes alsın! Nemden baygınlık geçirmeye son! Meteoroloji duyurdu! Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Soğuk hava ve yağış geliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından flaş uyarı geldi. Son zamanlarda bunaltıcı sıcaklar sebebiyle birçok kişi isyan ederken en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman soğuyacak sorusu yer alıyordu. İşte MGM tarafından yapılan açıklama ve güncel hava durumu...