Herkes rahat bir nefes alsın! Nemden baygınlık geçirmeye son! Meteoroloji duyurdu! Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Soğuk hava ve yağış geliyor..
Son zamanlarda bunaltıcı sıcaklar vatandaşın sabrını taşırdı. Bu nedenle birçok kişi havaların ne zaman soğuyacağını merakla bekliyordu. En sık aratılanlar arasında ise havalar ne zaman soğuyacak sorusu yer alıyordu. Beklenen cevap geldi! Meteoroloji'den flaş uyarı sonrası herkes rahat bir nefes aldı. Havalar 7 derece birden soğuyacak. Kuvvetli yağışlar gelecek. İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar ve güncel hava durumu...
03.09.2022 17:57 - Son Güncelleme: 03.09.2022 17:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından flaş uyarı geldi. Son zamanlarda bunaltıcı sıcaklar sebebiyle birçok kişi isyan ederken en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman soğuyacak sorusu yer alıyordu. İşte MGM tarafından yapılan açıklama ve güncel hava durumu...
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağını, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağını bildirdi. Öte yandan İstanbul'un 6 Eylül Salı günü aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.