Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Reis bize çay ısmarla" ricasını kırmadı: Samsun'da renkli kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. Burada bir grup genç Erdoğan'a hitaben "Reis bize çay ısmarla" tezahüratı yaptı. Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Erdoğan, program sonrası onlarla bir araya geldi.
03.09.2022 22:23 - Son Güncelleme: 03.09.2022 22:23
AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı toplantısı sonrası bir grup gencin, "Reis bize çay ısmarla" ısrarını kıramayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.