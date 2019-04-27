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Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, terör örgütünden arındırılan askeri eğitim alanlarındaki tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi.

27.04.2019 14:24 - Son Güncelleme: 27.04.2019 14:25
Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin askeri eğitimleri Anadolu Ajansı (AA) kameralarına yansıdı. Hamza Tümeni'nin, 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 300 ÖSO mensubu katıldı.

Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

Tatbikatta, Esed rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO'ya katılmış rütbeli askerlerden eğitim alan savaşçılara, havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi.

Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

-"Eğitim gören askerlerimiz hazırlıklarını tamamladı"

Hamza Tümeni komutanlarından Abdullah Halavi, AA muhabirine açıklamada, "Programımızda eğitim gören askerlerimiz hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

Halavi, askerlerine verdikleri eğitim kapsamında yeni taktikler öğrettiklerini söyledi.

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