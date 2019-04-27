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Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentte kanser ilaçları başta olmak üzere, çok sayıda pahalı ilaç ve tıbbi malzemeyi hasta olmayan kişiler adına yazdırıp yurt dışına satarak, devleti 120 milyon lira zarara uğratan şebeke üyelerini gözaltına aldı.

27.04.2019 10:29 - Son Güncelleme: 27.04.2019 10:35
Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında pahalı kanser haplarının da bulunduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle bağlantılı oldukları eczanelerden temin ederek devleti yaklaşık 120 milyon lira zarara uğratan şebekeye yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında

- 40 bin kutu ilaç ele geçirildi

Operasyonda, eczane ve ecza deposu sahiplerinin de yer aldığı 35 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında kanser ilaçlarının bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi.

Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında

Yapılan ön incelemelerde, ele geçirilen ilaçların bir çoğunun kanser, şeker tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında

- Devleti 120 milyon lira zarara uğrattılar

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına hastaneye gitmeden aracıların talepleriyle doktorlar tarafından raporlar düzenlediği, bu raporlarla düzenlenen reçetelerdeki ilaçları suç örgütü tarafından bağlantılı eczanelerden temin ettiği tespit edildi.

Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında

Ayrıca yazdırdıkları ilaçları hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura edilmesini sağladıkları ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları belirlendi

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