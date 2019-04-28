MSB DKK 1640 askeri personel alacak! 2019 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuru şartları neler?

* Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),