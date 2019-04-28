MSB DKK 1640 askeri personel alacak! 2019 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuru şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan ilanla 1640 askeri personel alımı yapılacağı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak sözleşmeli er alımı için başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Peki, MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvurabilir ve başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 1640 sözleşmeli er alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak sözleşmeli er alımı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Başvuru işlemleri ve şartlarda ilanda yer alan bilgiler arasında. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İşte MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı ile ilgili merak edilen her şey...
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılacak.
* Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),
* Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
* Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
* Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi