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Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı

Dün Bitlis Tatvan'da meydana gelen kaza sonucu askeri helikopterimiz kaza kırıma uğradı. Bu kaza sonrası Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz bugün sabah saatlerinde Elazığ'dan askeri uçaklarla Ankara'ya uğurlandı. Elazığ'da düzenlenen törende asker çocukları ve ailelerinin yaşadığı hüzün objektiflere yansırken özellikle törene pijamaları ve ellerindeki oyuncaklarla katılan çocuklar ile annelerinin kucaklarında oturan çocuklar her şeyi anlatır nitelikteydi.

05.03.2021 14:51 - Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51
Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı

Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

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Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı

Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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