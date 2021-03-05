Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı
Dün Bitlis Tatvan'da meydana gelen kaza sonucu askeri helikopterimiz kaza kırıma uğradı. Bu kaza sonrası Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz bugün sabah saatlerinde Elazığ'dan askeri uçaklarla Ankara'ya uğurlandı. Elazığ'da düzenlenen törende asker çocukları ve ailelerinin yaşadığı hüzün objektiflere yansırken özellikle törene pijamaları ve ellerindeki oyuncaklarla katılan çocuklar ile annelerinin kucaklarında oturan çocuklar her şeyi anlatır nitelikteydi.
05.03.2021 14:51
- Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51