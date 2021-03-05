Bitlis'teki yürek yakan olayda en çok o konuşuldu! Cougar'ların yerini yerli ve milli Gökbey alacak!

24 YILDA 38 ŞEHİT

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.