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Bitlis'teki yürek yakan olayda en çok o konuşuldu! Cougar'ların yerini yerli ve milli Gökbey alacak!

Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu. Kırıma uğrayan helikopterin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter olduğu bildirildi. Bu helikopterlerin karıştığı kazalarda toplam 39 askerimiz şehit düştü. Türkiye'nin yüreğini dağlayan olayın ardından gözler yerli ve milli helikopter Gökbey'e çevrildi. Cougar'ın yerini alabilecek kapasiteye sahip olan Gökbey, En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek.

05.03.2021 14:02 - Son Güncelleme: 05.03.2021 14:19
Bitlis'teki yürek yakan olayda en çok o konuşuldu! Cougar'ların yerini yerli ve milli Gökbey alacak!

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 11 askerimizin şehit olduğu kazanın ardından gözler Fransız yapımı Cougar helikopterlere çevrildi. Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, Cougar'ın yerini alacak.

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Bitlis'teki yürek yakan olayda en çok o konuşuldu! Cougar'ların yerini yerli ve milli Gökbey alacak!

24 YILDA 38 ŞEHİT
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Bitlis'teki yürek yakan olayda en çok o konuşuldu! Cougar'ların yerini yerli ve milli Gökbey alacak!

Yürekleri yakan kazayla gözler önceki yıllarda meydana gelen helikopter kazalarına çevirildi. 24 yılda yaşanan 4 Cougar kazasında 38 asker şehit oldu.

Bitlis'teki yürek yakan olayda en çok o konuşuldu! Cougar'ların yerini yerli ve milli Gökbey alacak!

YERİNİ GÖKBEY ALACAK
Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdi.

Bitlis'teki yürek yakan olayda en çok o konuşuldu! Cougar'ların yerini yerli ve milli Gökbey alacak!

Azami kalkış ağırlığı 6 ton olan T625 genel maksat helikopteri Gökbey, 2 motora sahip ve 5 palden oluşuyor. LHTEC-CTS800-4AT tipi iki motor toplamda 1024 kw kalkış gücü üretiyor.

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