YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! Haziran 2023 Yeni kabinede kimler var? İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı...
Son dakika yeni kabinede kimler var merak ediliyor. 2. tur seçimleri sonucuna göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Yeni Kabine listesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yeni kabinede yer alacak isimler araştırılmaya başlandı. Peki Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var? İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı...
Bakanlar kurulu açıklandı mı? Yeni dönem bakanlar ne zaman açıklanacak? Bakanlar listesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? soruları 2. tur seçimleri sonrası sıkça araştırılır oldu. Erdoğan ''Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." dedi. İşte YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI RESMİ GAZETE! İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sağlık Bakanı.
YENİ BAKANLAR LİSTESİ FULL TAMAMI BELLİ OLDU MU?
Yeni Bakanlar Kurulu'nda (yeni kabine) yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Yeni Kabine üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler belli olduğunda haberimizde eklenecektir.
MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER
Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.
Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan