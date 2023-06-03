Dünyanın gözü bu törende! Başkent’te tarihi yemin
Cumhurbaşkanlığı Seçimi için milyonlarca kişi ilk olarak 14 Mayıs'ta ardından ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa başına giderek kararını verdi. Sandıklardan çıkan sonuçla birlikte, Başkan Erdoğan 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'na karşı ezici bir üstünlükle zaferini ilan etti. Ardından tüm gözler yemin törenine çevrildi. İşte dünyanın yakından takip ettiği o yemin töreninden detaylar.
03.06.2023 16:10 - Son Güncelleme: 03.06.2023 16:54
28 Mayıs'ta yapılan 2'nci tur oylamasında halkın kararıyla Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden motosikletli polis ekiplerinin konvoyu eşliğinde TBMM'ye hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı TBMM'de Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından törenle karşılandı.