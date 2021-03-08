Bugünkü
Takvim

HAVELSAN üretti! Denizaltıların kalbi olacak!

Türkiye savunma sanayiide her gün yeni bir milli adım atmaya devam ediyor. Gerek karada gerekse havada gerekse denizdeki yerli silahlarımız dünyanın dikkatini çekerken yeni bir hamle daha geldi. HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında 6 denizaltı için geliştirdiği bilgi dağıtım sistemlerinde teslimatları tamamladı.

08.03.2021 12:19 - Son Güncelleme: 08.03.2021 12:19
HAVELSAN üretti! Denizaltıların kalbi olacak!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) 6'ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVELSAN üretti! Denizaltıların kalbi olacak!

Üretim ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu.

HAVELSAN üretti! Denizaltıların kalbi olacak!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk denizaltı için DBDS geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı.

HAVELSAN üretti! Denizaltıların kalbi olacak!

DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN'da 9 yıl boyunca mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip görev yaptı.

HAVELSAN üretti! Denizaltıların kalbi olacak!

Ağırlıklı olarak gömülü yazılım, elektronik ve donanım mühendislerinin görev aldığı projede sistem, mekanik, konfigürasyon, üretim, kalite, test mühendisleri, proje izleme, entegre lojistik destek, risk uzmanları ile proje müdürü ve teknik yöneticiler önemli katkılar sağladı. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ