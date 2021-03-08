HAVELSAN üretti! Denizaltıların kalbi olacak!

Ağırlıklı olarak gömülü yazılım, elektronik ve donanım mühendislerinin görev aldığı projede sistem, mekanik, konfigürasyon, üretim, kalite, test mühendisleri, proje izleme, entegre lojistik destek, risk uzmanları ile proje müdürü ve teknik yöneticiler önemli katkılar sağladı. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu.